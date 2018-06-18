مقتل 38 إيرانيا في قصف موقع عسكري شرق سوريا

أفاد التليفزيون السوري الرسمي بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضرب موقعًا عسكريًا في شرق سوريا، مخلفًا وراءه العديد من القتلى والجرحى.



وأكد التقرير الذي صدر في وقت مبكر، اليوم الاثنين، أن الغارة الجوية وقعت في منتصف الليل في قرية "الحاري" بالقرب من بلدة "بوكمال"، ولم يعط أي تفاصيل عن الإصابات.



وتجرى القوات السورية وحلفاؤها عمليات ضد تنظيم داعش شرق نهر الفرات في حين أن القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة تتعرض للهجوم ضد داعش على الضفة الشرقية.



وشن التحالف الأمريكي ضربة بقيادة الولايات المتحدة القوات السابقة الموالية للحكومة عندما حاولوا العبور إلى الضفة الشرقية للفرات، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد فعلوا هذه المرة، حيث لا يزال يحتفظ بمناطق صغيرة في شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية.



وذكر تقرير عن المرصد السوري أن من بين القتلى في هذه الضربة، كان نحو 38 إيرانيا.