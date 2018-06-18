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أخبار العالم

سول: نهدف إلى إنهاء الحرب الكورية رسميا في غضون هذا العام

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، اليوم "الاثنين"،اتصالا هاتفيا بنظيرها الأمريكي مايك بومبيو لبحث العديد من القضايا المهمة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن كانج قولها - للصحفيين - "إن بومبيو أكد أن بلاده ستجري محادثات قريبا مع كوريا الشمالية.. مشيرة إلى أن بلادها تهدف إلى إنهاء الحرب الكورية رسميا في غضون هذا العام".

وأضافت "أعتقد أننا في حاجة إلى تحقيق نتيجة من خلال المشاورات مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكن سول تعتزم معالجة مسألة التوقيت والشكل بمرونة."

وقال بومبيو، خلال الاتصال الهاتفي، "إن المحادثات مع كوريا الشمالية لمتابعة اتفاق قمة سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم الدولة الشيوعية كيم جونج أون سوف تمضي قدما".. فيما أعربت كانج، من جانبها، عن أملها في إجراء محادثات منفصلة مع نظيرها الكوري الشمالي ري يونج -هو على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي سيعقد في سنغافورة أوائل أغسطس القادم.

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