فحص ورفع السيارات المهملة في حملة مكبرة بالمنوفية

شنت إدارة مرور المنوفية بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء أحمد عتمان، مدير الأمن، حملة مكبرة لردع مخالفي القانون وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، والعمل على استعادة السيطرة الأمنية بشكل كامل على الشارع المروري.



وأسفرت الحملة عن فحص 8 سيارات متروكة حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات أيضا وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستدعاء مالكي السيارات لاستلامها.