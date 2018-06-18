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اقتصاد

فيديو جراف.. استقرار أسعار الأسمنت اليوم بعد تراجعها خلال أيام عيد الفطر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:28 ص
صدى البلد
آية الجارحى
استقرت أسعار الأسمنت بعد أن شهدت انخفاضا خلال اليومين السابقين، فسجّل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 903 جنيهات للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ 838 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 845 جنيهًا للطن.

كما استقر سعر أسمنت النهضة مسجلا 818 جنيهًا، وبلغ سعر أسمنت سيناء 818 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت «قنا» 818 جنيها للطن، والعربية للأسمنت «النصر» 805 جنيهات للطن و"السويدي" 898 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط، 783 جنيهًا لأسمنت القومية «التوفير» وأسمنت حلوان «الواحة» سجل 750 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء سجل 745 جنيهًا للطن.

أما أسعار الأسمنت الأبيض، فسجل سعر سيناء للأسمنت الأبيض «سوبر سيناء» 2245 جنيهًا للطن، و«سوبر رويال المنيا» 2220 جنيهًا للطن، وحلوان المنيا 2200 جنيه للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض "العادة" 2230 جنيهًا للطن.

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