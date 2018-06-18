وزير المالية: تحديد 541 مليار جنيه بالموازنة لسداد فوائد الدين.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تقدر بمليارى دولار، وبذلك يصبح مجموع ما حصلت عليه مصر حتى الآن 8 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الشريحة الرابعة ستصل مصر قبل نهاية الشهر الجارى، ومن المقرر أن تصرف فى تمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة ودعم الاحتياطى النقدى.



وأضاف معيط فى مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أن الإصلاح الاقتصادى قلل من عجز الموازنة والدين العام، مشيرًا إلى أن الدين العام وصل لمرحلة صعبة جدًا وكان يعاد توجيه جزء من موارد الدولة لسداد الدين، مفيدًا بأن موازنة 2018/ 2019 تم تحديد 541 مليار جنيه لسداد فوائد الدين.



وأوضح أن هناك 76 مليار جنيه لسداد الديون، مؤكدًا أن السلع الأساسية كانت ستتأثر وتختفى إذا لم تتخذ الحكومة قرار الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الاقتصاد إذا عجز عن السير بشكل سليم سيعجز عن توفير السلع للمواطن.



وأكد أن الاقتصاد استطاع أن يوفر السلع للمواطنين وتقليل العجز بالموازنة وتقليل نسب التضخم وضخ الاستثمارات، مفيدًا بأن الاقتصاد المصرى يتحرك فى الاتجاه السليم.



