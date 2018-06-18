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حوادث

مريض ينتحر داخل محل بمحرم بك فى الإسكندرية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:21 ص
صورة أرشيفية - انتحار
صورة أرشيفية - انتحار
أحمد عبد العزيز
أقدم عامل على الانتحار شنقا داخل محل لبيع الستائر والمفروشات بشارع الرصافة بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، نتيجة مرضه بمرض مزمن بالصدر ويأسه من الشفاء.

تلقي اللواء محمد الشريفـ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك الانتحار شخص داخل محل كائن بشارع النجدلي بمنطقة الرصافة.

بالانتقال والفحص، تبين ان المحل خاص بتصنيع الستائر والمفروشات، وتبين وجود جثة "ا.ط.ا"، 32 عاما، عامل بالمحل، مقيم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، معلقة بحبل ملفوف حول رقبته وطرفه الآخر مثبت بكتابة خشبية بسقف المحل يرتدي كامل ملابسه... وبالمناظرة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.

بسؤال زميله بالمحل المدعو "م.خ.م.ع"، 32 عاما، مقيم عزبة عبد المنعم رياض بمنطقة سيدي جابر، قرر بأنه كان يعاني من حالة اكتئاب نفسي نتيجة اصابته بمرض مزمن بالصدر ويأسه من الشفاء ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكه وتم استدعاء اهليته لسؤالهم وتحرر محضر إداري بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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