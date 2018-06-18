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كأس العالم

مارادونا لـ سامباولي: بهذه الطريقة لن تستطيع العودة للأرجنتين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:27 ص
دييجو مارادونا، أسطورة
دييجو مارادونا، أسطورة الأرجنتين
حسن العمدة
شن دييجو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، هجومًا حادًا على خورخي سامباولي، المدير الفني للتانجو، بعد التعادل المحبط مع إيسلندا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

وقال مارادونا، في تصريحات صحفية: "سامباولي إذا استمر في اللعب بهذه الطريقة، لن يستطيع العودة إلى الأرجنتين".

وأضاف "خطته أمام إيسلندا كانت وصمة عار، رغم متوسط أطوال لاعبي إيسلندا 190 سنتيمترًا، إلا أننا لعبنا على الأروقة، واعتمدنا على الكرات الهوائية، نحن لم نواجه لاعبين قصار القامة".

وتابع "يمكنك أن تصطحب 25 لاعبًا رائعين، ولكن عليك العمل معهم، يمكننا رؤية أن أيسلندا تم إعداد وتدريب لاعبيهم بشكل أفضل من الأرجنتين، هذا عار كبير".

ونوه مارادونا "من غير المعتاد، أن نرى الأرجنتين تعاني من أجل تمرير الكرة، لمدة دقيقة أو اثنتين".

وتطرق مارادونا، للحديث عن ليونيل ميسي، موضحًا "لقد كان المتنفس الوحيد للأرجنتين، هناك مشكلة خطيرة ستواجه الفريق، خاصة عند مواجهة نيجيريا، لأن المنتخب الأفريقي يملك الخبرة ويعرف كيف يهز الشباك".

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