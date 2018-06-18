ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قتلى ومصابين فى حادث دهس بهولندا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:33 ص
موقع حادث الدهس
موقع حادث الدهس
محمد عثمان
ذكرت صحيفة "دي مورجن" الهولندية، اليوم الاثنين، أن حافلة صغيرة دهست مجموعة من المشاهدين لحفل موسيقي في جنوب هولندا، مشيرة إلى وقوع قتيل وإصابة ثلاثة آخرين.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الهولندية قولها إن الحادث وقع في مساء يوم الأحد، بالقرب من مهرجان "بينك بوب" الموسيقي، موضحة أن الحافلة اختفت من مكان الحادث بعد تنفيذ عملية الدهس وجاري البحث عنها.

وقال شهود عيان إن الحافلة لاذت بالفرار، وأوضحت الشرطة المحلية أنها لا تزال تبحث عنها.

وأرسلت السلطات مروحية إسعاف إلى المنطقة وأغلقت الرصيف مؤقتا أمام حركة المرور.

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها .. تعرف على تفاصيل وسبب مقتل فاتن فريد

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: صلاح سيقود المنتخب أمام روسيا

سماع دوي صافرات إنذار في مستوطنات إسرائيلية

شاهد .. مواطن سعودي يفاجئ أمير قطر السابق في روسيا

3 أسباب تبرر تصدر أمير كرارة الإيرادات في موسم الفطر السينمائي

لطيفة تنشر صورة لها في الحرم المكي

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

أول تعليق من الجيش الأمريكي على قصف سوريا

والد نجم منتخب روسيا: لا نخشى محمد صلاح ونخاف من كوبر

إطلاق نار في مركز تسوق بولاية واشنطن الأمريكية

في يوم الأب العالمي .. ترامب ينشر صورة نادرة لوالده

غذي أطفالك بمهلبية قمر الدين بالأرز باللبن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

فيديو

وزير المالية: 7% زيادة بالمرتبات و15% للمعاشات أول يوليو
وزير المالية: تحديد 541 مليار جنيه بالموازنة لسداد فوائد الدين.. فيديو
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة لمدة 48 ساعة.. فيديو
غذي أطفالك بمهلبية قمر الدين بالأرز باللبن
تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟