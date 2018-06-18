قتلى ومصابين فى حادث دهس بهولندا

ذكرت صحيفة "دي مورجن" الهولندية، اليوم الاثنين، أن حافلة صغيرة دهست مجموعة من المشاهدين لحفل موسيقي في جنوب هولندا، مشيرة إلى وقوع قتيل وإصابة ثلاثة آخرين.



ونقلت الصحيفة عن الشرطة الهولندية قولها إن الحادث وقع في مساء يوم الأحد، بالقرب من مهرجان "بينك بوب" الموسيقي، موضحة أن الحافلة اختفت من مكان الحادث بعد تنفيذ عملية الدهس وجاري البحث عنها.



وقال شهود عيان إن الحافلة لاذت بالفرار، وأوضحت الشرطة المحلية أنها لا تزال تبحث عنها.



وأرسلت السلطات مروحية إسعاف إلى المنطقة وأغلقت الرصيف مؤقتا أمام حركة المرور.