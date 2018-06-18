كمية الملح في السلطات الجاهزة تدمر صحة المستهلكين

أفاد دراسة بريطانية جديد بأن بعض السلطات الجاهزة التي تبيعها المطاعم ومنافذ الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة من الملح تعادل الكمية الموصي بها لليوم كله، مما يؤدي إلى تدمير صحة المستهلكين.



واكتشفت الدراسة التي نشرت بوسائل الإعلام أن هذه السلطات زادت بها كمية الملح بنسبة 13% لتبلغ 86ر1 جراما في المتوسط لكل وجبة منذ آخر مرة تم فحصها في عام 2014، بل أنها تحتوي على كمية الملح الموجودة في شطيرة البيتزا وبرجر الجبن، وتقول الجمعيات المعنية بالصحة العامة في بريطانيا إن هذه النتائج تؤكد نقص التزام صناعة الغذاء على تقليل الملح.



وتبين خلال الدراسة أن السلطات التي قدمت في أكثر من ثلث المطاعم التي شملها المسح 36% من جملة 213 مطعما ومنفذا للوجبات السريعة، شملت جرامين أو أكثر من الملح، بينما الإرشادات الصحية الحالية توصي بألا تزيد الحصة اليومية من الملح للبالغين عن 6 جرامات يوميا أو حوالي معلقة شاي.