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أخبار العالم

طرادات بحرية روسية تعبر البحر المتوسط إلى ميناء طرطوس السوري

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
اتجهت طرادات أسطول بحر قزوين "جراد سفياجيسك" و"فيليكي أوستيوغ" المزودة بصواريخ "كاليبر-إن كي" إلى ميناء طرطوس السوري وذلك عبر مضيق البوسفور مرورا بالبحر المتوسط.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مواقع الرصد التركية أن الطرادات الروسية التابعة لمشروع 21631 "بويان-أم" تتجه إلى ميناء طرطوس المتواجد فيها القاعدة البحرية الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن سفن بحر قزوين مخصصة للعمليات في المنطقة الساحلية والأنهار الكبيرة.

يذكر أن سفن "جراد سفياجيسك" و"فيليكي أوستيوغ" و"أوغليتش" وسفينة الحراسة "داجستان" الروسية قامت في اكتوبر عام 2015 بتوجيه ضربة صاروخية على مواقع الإرهابيين في سوريا. وأطلق حينها 26 صاروخا وأصابت 11 هدفا.
طرادات بحرية روسية تعبر البحر المتوسط إلى ميناء طرطوس السوري

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