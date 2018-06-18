إيفرا يدافع عن بوجبا: لو كان مثل ميسي ورونالدو لتمت مكافأته

دافع اللاعب الفرنسي ولاعب نادي ويست هام الإنجليزي باتريس إيفرا عن مواطنه وزميله السابق نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا بعد الانتقادات التي وجهت عقب مباراة فرنسا وأستراليا.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجل بوجبا هدف الفوز لمنتخبه في افتتاحية المجموعة الثالثة، ولكن تم سحب الهدف منه واحتسب كهدف عكسي للاعب المنتخب الأسترالي عزيز بيهيتش.



وقال إيفرا أثنا تحليل اللقاء على قناة "آي تي في"، إنه إذا كان نيمار وكريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي قد سجلوا الهدف، لتمت مكافئتهم لكن الأمر يتعلق بسمعة بوجبا.



وطالب الجميع بالتوقف عن كراهية بوجبا لمجرد اهتمامه بقصة شعره قائلا "أطلب من الناس التوقف عن كراهية باوي، أعرف أنه يصفف شعره ولكن دعونا نتحدث عن كرة القدم".



وأضاف "أود أن أعرف ما إذا كان ميسي أو رونالدو أو نيمار قد سجلوا الهدف لو أنهم سيبعدوا الكرة عنهم؟ هذه فقط وجهة نظري".



اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، نفسه يعتقد أنه يتم الحكم عليه بشكل مختلف عن لاعبي خط الوسط في الدوري الممتاز ويشعر بأن الانتقادات التي يتلقاها ليست مبررة.



ويشعر إيفرا أن الصورة المحيطة ببوجبا وسعره السابق في الأسعار العالمية يشتت انتباه الناس عن أداءه في الملعب، الذي يصر على أنه أفضل في يونايتيد مما كان عليه في ناديه السابق يوفنتوس.



وتابع أن "التوقعات مع بول عالية جدا ولكن الإحصائيات مع اليونايتد هي في الواقع أفضل مما كانت عليها عندما لعب في يوفنتوس".



وكان هدف بوجبا قد نال بعض الانتقادات وكذلك أداءه، حيث رأى بعض المحللين أن لولا الحظ ما كان قد تمكن من تسجيل الهدف، وأنه ظهر باهتا أمام المنتخب الأسترالي.



