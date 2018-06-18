وزير المالية: 7% زيادة بالمرتبات و15% للمعاشات أول يوليو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تخطت أكثر من 90% من عملية الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن ذلك سينعكس من خلال توافر السلع الأساسية والخدمات وتحسنها، وانخفاض العجز والتضخم والبطالة، وخلق فرص العمل وتحسن بيئة الأعمال وجذب استثمارات جديدة .



وأضاف معيط فى مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أن توفير الأمان المالى وتحسين الاقتصاد المصرى هو الشغل الشاغل للحكومة، مشيرًا إلى ان تحريك أسعار الوقود الذى حدث مؤخرًا كان أمر لابد منه.



وأوضح أن سعر برميل البترول كان 42 دولارا العام الماضى بينما العام الجارى قدر بـ80 دولارا مما ادى إلى زيادة التكلفة إلى 50 مليار جنيه، مفيدًا بان الحكومة قررت زيادة المرتبات بنسبة 7% بداية من أول يوليو.



وأكد أن أقل زيادة فى المرتبات 265 جنيه، ورفع المعاشات 15% بحد أدنى للزيادة لاتقل على 150 جنيها، ورفع الحد الادنى للمعاش إلى 750، وتحريك الحد الادنى للإعفاء الضريبى وتحريكه من 7200 إلى 8000.



