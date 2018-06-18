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كأس العالم

بوجبا: أنا الأكثر عرضة للانتقادات في العالم

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:44 ص
بول بوجبا، نجم مانشستر
بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الفرنسي
حسن العمدة
قال بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، إنه اللاعب الأكثر تعرضًا للانتقادات في العالم.

وقاد بوجبا المنتخب الفرنسي لتحقيق فوز صعب على أستراليا، بهدفين مقابل هدف، بعد أن سجل هدفا متأخرا للديوك.

وأضاف: "يبدو أنه غير مسموح لي بارتكاب أخطاء مثل الآخرين، إنه أمر مضحك".

وأشار نجم يوفنتوس السابق: "ذهبت إلى مانشستر يونايتد في أكبر صفقة انتقال في العالم، ولكني أصبحت اللاعب الأكثر عرضة للانتقادات".

وتابع حديثه قائلًا: "الانتقادات ستكون هناك دائمًا، هذه كرة القدم، عندما كنت صغيرًا مع أصدقائي، اعتدنا على انتقاد بعضنا البعض، وتقول لقد كنت جيدًا أو سيئًا، هذا يحدث في كل ملعب تلعب عليه الكرة".

وأوضح: "أنا اتعامل مع الانتقادات الآن، مثلما كنت أواجهها في الماضي، استمتع بوقتي وهذا ردي الوحيد لكل من ينتقدني أو يفكر في أني لست صفقة رابحة، كل شخص لديه آرائه".

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