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كأس العالم

«تشيتشاريتو» يحاول التقليل من أهمية الانتصار على ألمانيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:45 ص
المهاجم المكسيكي،
المهاجم المكسيكي، خافيير تشيتشاريتو
حسن العمدة
أكد المهاجم المكسيكي، خافيير تشيتشاريتو، أن بطولة كأس العالم، ليست مباراة واحدة فقط، وأن فوز المكسيك على ألمانيا، بهدف نظيف، في بداية مشوارها، في مونديال روسيا، لن يكون له أي فائدة، إذا لم يلتزم الفريق، بنفس النهج، خلال مشواره في البطولة.

وقال تشيتشاريتو، عقب المباراة التي جرت أمس الأحد، على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو "الفوز كان إيجابيا للغاية، سنرحل سعداء، لأننا فزنا في المباراة الأولى، ولأننا حققنا هذا أمام بطل العالم، ولكن غدا علينا أن نصب تركيزنا في أن المونديال ليس مباراة واحدة فقط".

وأضاف مهاجم وست هام "لا يزال أمامنا منتخبات قوية للغاية، مثل كوريا الجنوبية والسويد".

وتابع "نرغب في الوصول إلى النهائي، الفوز على ألمانيا، لن يكون مجديا، إذا خسرنا المباراتين المتبقيتين ورجعنا إلى الوطن بدون شيء، علينا أن نتحلى بالاتزان، لا نزال في البداية".

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«تشيتشاريتو» يحاول التقليل من أهمية الانتصار على ألمانيا

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