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أحذر تناول الشكولاتة والفاكهة مع الحليب

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يعتبر الحليب من المشروبات التى يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص فى أى وقت ،ولكن لا يعلم العديد أن يجب الحرص عند تناول الحليب و عدم تناوله فى أى وقت.

وحذر الدكتور محسن النادى ،استشارى الطب البديل، من تناول بعض الأطعمة و المشروبات مع الحليب ، لأنها تمنع جسمك من الاستفادة بالعناصر الغذائية و الفيتامينات المتوفرة بالحليب ،و من أبرز هذه الأطعمة :

- الفواكه الحمضية :ينصح بعدم أكلها قبل وبعد شرب الحليب بساعة تقريبا،لأن بروتينات الحليب إذا التقت مع حمضيات الفواكه مثل البرتقال و الليمون و الجريب فروت و هكذا قد تؤثر على هضم و إمتصاص الحليب.

-عصير الفواكه: تناولها مع الحليب ،قد يؤدى إلى الإصابة بعسر الهضم و الإسهال و صعوبة فى إمتصاصها .

- الشوكلاتة: تحتوي الشوكولاتة على حامض الأكساليك، فى حين أن الحليب غني بالبروتينات و الكالسيوم ،وتناولهما معا يسبب تكون الأكساليك الغير قابل للذوبان، مما يؤثر بدرجة كبيرة على إمتصاص الكلسيوم.

- السكر :يحتوي الحليب على عنصر الليسين و أثناء تسخينه يحدث تفاعلا مع سكر وينتج فركتوز الليسين السام، المضر بالصحة
لذا، يجب عدم إضافة السكر للحليب الطازج أثناء غليانه، و إنما ننتظر حتى يغلي الحليب ثم يبرد قليلا، حينها يمكننا إضافة السكر.

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