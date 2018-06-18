أحذر تناول الشكولاتة والفاكهة مع الحليب

يعتبر الحليب من المشروبات التى يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص فى أى وقت ،ولكن لا يعلم العديد أن يجب الحرص عند تناول الحليب و عدم تناوله فى أى وقت.



وحذر الدكتور محسن النادى ،استشارى الطب البديل، من تناول بعض الأطعمة و المشروبات مع الحليب ، لأنها تمنع جسمك من الاستفادة بالعناصر الغذائية و الفيتامينات المتوفرة بالحليب ،و من أبرز هذه الأطعمة :



- الفواكه الحمضية :ينصح بعدم أكلها قبل وبعد شرب الحليب بساعة تقريبا،لأن بروتينات الحليب إذا التقت مع حمضيات الفواكه مثل البرتقال و الليمون و الجريب فروت و هكذا قد تؤثر على هضم و إمتصاص الحليب.



-عصير الفواكه: تناولها مع الحليب ،قد يؤدى إلى الإصابة بعسر الهضم و الإسهال و صعوبة فى إمتصاصها .



- الشوكلاتة: تحتوي الشوكولاتة على حامض الأكساليك، فى حين أن الحليب غني بالبروتينات و الكالسيوم ،وتناولهما معا يسبب تكون الأكساليك الغير قابل للذوبان، مما يؤثر بدرجة كبيرة على إمتصاص الكلسيوم.



- السكر :يحتوي الحليب على عنصر الليسين و أثناء تسخينه يحدث تفاعلا مع سكر وينتج فركتوز الليسين السام، المضر بالصحة

لذا، يجب عدم إضافة السكر للحليب الطازج أثناء غليانه، و إنما ننتظر حتى يغلي الحليب ثم يبرد قليلا، حينها يمكننا إضافة السكر.

