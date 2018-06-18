الصحف السعودية: قانون التأمين الصحي من أولويات الرئيس السيسي المقبلة.. الحكومة تزيد من مراقبتها على الأسواق.. مبادرة عربية ضد beIN Sport.. وانقسام داخل ميليشيات الحوثي

الصحف السعودية:

*الجيش المصري يحارب الفكر الإرهاب في سيناء

*المصريون ينتظرون قانون التأمين الصحي باعتباره من أولويات الرئيس السيسي

*مبادرة عربية ضد إدخال "بي إن سبورتس" السياسة في الرياضة

*التحالف العربي والجيش اليمني يقتربان من حسم معركة الحديدة

*التحالف العربي يقضي على التواجد الإيراني في اليمن



سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأثنين، الضوء على عدد كبير من الأخبار والموضوعات المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



البداية من صحيفة الحياة، التي أشارت إلى أهمية الأوراق التنظيمية وكتب تُنظر للأفكار التكفيرية التي أعلن الجيش العثور عليها في العديد من البؤر الإرهابية في سيناء، ضمن مجمل المضبوطات من أجهزة لاسلكية وأسلحة وذخائر وملابس عسكرية، وفيما تحوذ الأسلحة والذخائر عناية متلقي البيانات ومحلليها بما تعكسه من قدرة تنظيمية لدى هؤلاء، تتراجع العناية الشعبية بالقصاصات الصغيرة والعبارات الملقاة في ساحة القتال.



وقالت الصحيفة إنه على خلاف ما قد يُتوقع من هامشية تلك الأوراق، إلا أنها تمثل هذه المضبوطات أهمية قصوى في الحرب على الإرهاب، إذ تحمل خريطة الجماعات المتمركزة في منطقة ما، أهدافها، أفكارها، وأحيانًا خططًا مستقبلية، تُحبط بمجرد القدرة على كشفها.



ومن ليبيا، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن شن «هجوم كبير» لطرد مجموعات مسلحة بإمرة ابراهيم الجضران من مينائي راس لانوف والسدرة في منطقة «الهلال النفطي» شمال شرقي البلاد.



وقال الناطق باسم القيادة العامة لـ «الجيش الوطني» العميد أحمد المسماري أمس: «أطلقنا هجومًا كبيرًا للجيش على الهلال النفطي مسانَدًا بمقاتلات سلاح الجو لطرد ميليشيات (إبراهيم) الجضران وحلفائه».



وفي الشأن اليمني، كشفت مصادر يمنية خلافات واسعة بين قياديين بارزين في ميليشيات جماعة الحوثيين في ظل المعارك حول مدينة الحديدة، خصوصًا في ما يتعلق بقبول عرض الموفد الدولي مارتن جريفيث انسحاب الميليشيات من المدينة وتسليمها للحكومة الشرعية، في ما اعتبر «فرصة أخيرة» يتيحها جريفيث للميليشيات لتفادي القتال في المدينة.



وكانت مقاتلات التحالف شنت غارات طاولت تعزيزات للميليشيات قرب مطار الحديدة وداخله، فيما سيطرت القوات المشتركة اليمنية على دوار المطاحن شرق مدينة الحديدة وتسعى إلى قطع طريقي الحديدة - صنعاء، والحديدة – تعز.



وفي صحيفة الشرق الاوسط، أبرزت الصحيفة السعودية انتظار قطاع كبير من المصريين، بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي عدها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولويات فترته الرئاسية الثانية، ومن المقرر تشغيلها بشكل تجريبي في بعض المحافظات في يوليو المقبل.



ووفق التعداد السكاني فإن غير المستفيدين من مظلة التأمين الصحي بلغوا 49.2% من المصريين، إلا أنّ القانون الجديد نص على أنّه سيكون إلزاميًا على جميع المصريين داخل الدولة، واختياريًا على المقيمين بالخارج، ووافق مجلس النواب المصري على قانون التأمين الصحي الشامل في ديسمبرالماضي، ومن المقرر تنفيذ القانون بأكمله على 6 مراحل خلال 15 عاما.



فيما ركزت على توجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المسؤولين المحليين بنشر «تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بكل محافظة، والإعلان المتواصل عنها، مع سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها في المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق»، وذلك في محاولة للسيطرة على جشع بعض السائقين عقب ارتفاع أسعار المحروقات.



وفيما يخص مونديال موسكو، تبنى رياضيي الوطن العربي مبادرة لإيصال رسائل احتجاجية لأمين عام اتحاد كرة القدم (الفيفا) ضد قنوات "بي إن سبورت القطرية"، إثر تعمد مذيعيها ومعلقيها ومحلليها، إقحام التعليقات السياسية في برامجها الرياضية واستيديوهاتها التحليلية وخلال مجريات بطولة كاس العالم المقامة في روسيا في تحرك قانوني ضد مجموعة القنوات القطرية.



وفيما يخص الإتفاق الكوري الشمالية الأمريكي، قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو إن نظيره الأمريكي مايك بومبيو قد أبلغ كوريا الشمالية أن عليها تنفيذ 47 مطلبًا، من بينها نزع السلاح النووي بالكامل، من أجل رفع العقوبات المفروضة عليها.



ومن صحيفة العاصمة الرياض، قالت إن إنتصارات قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن والحديدة خصوصًا ودحرها لجماعة الحوثي المدعومة من طهران، تمثل ضربة قاصمة لإيران في اليمن، وانتهاء لمد نظام الملالي في المنطقة.



خاضت قوات التحالف العربي معركة ضد ميليشيا الحوثي دعمًا للشرعية في اليمن، وإعلان الجيش اليمني السيطرة الكاملة على مطار الحديدة، بعد أربعة أيام من العملية العسكرية التي استهدفت استعادة المدينة والميناء الاستراتيجي بها، تكون قوات التحالف قد نجحت في دعم الشرعية في اليمن، وإلحاق الهزيمة بنظام الملالي في اليمن.



