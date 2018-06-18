السيطرة علي حريق فى منزل بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق نشب بمنزل بقرية شوشاي بمركز اشمون وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.



تلقي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية شوشاي - دائرة المركز.



بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذي نشب بشقة بالطابق الثالث لعقار مكون من ثلاث طوابق علي مساحة 95 مترا تقريبًا ملك "ع ح ا " 28 حداد مسلح، ومقيم بذات الناحية لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات التلفيات احتراق سقف الحجرة ــ بعض الأثاثات والأجهزة الكهربائية.



بسؤال المالك، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية، تم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7070 إدارى مركز أشمون لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .