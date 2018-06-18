السيطرة على حريق فى منزل بالوادى الجديد

تمكنت قوات الدفاع المدنى والإطفاء بالوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق في منزل ريفى بمركز الخارجة.



كان قد ورد إخطار للواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، من العميد أحمد عبدالفتاح مهدي، مدير إدارة قوات الدفاع المدنى والإطفاء بالمحافظة، يفيد بإخماد حريق في منزل ريفى بمدينة الخارجة دون وقوع خسائر بشرية.



وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحريق، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده , وأسفر الحريق عن تفحم كمية من النباتات والأشجار المنزرعة داخل المنزل، دون وقوع إصابات.



ودفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة ، بسيارات فنطاس مياه للمساهمة في إخماد الحريق، ومتابعة مدى تأثر المرافق المجاورة للمنازل بالحريق وفصل التيار الكهربي عن المنزل.



وتم تحرير محضر بالحادث ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

