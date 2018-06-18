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محافظات

إعدام 31 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام بالأقصر.. صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:22 ص
حملات مكثفة لصحة
حملات مكثفة لصحة الاقصر على الاغذية
شمس يونس
أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مديرية الصحة تواصل حملاتها المكثفة على محال الأغذية والمشروبات خلال أيام عيد الفطر المبارك لحماية المواطنين والوقاية من أخطار التسمم الغذائي، حيث قامت بإعدام 31 كيلو مواد غذائية، و42 لتر مياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف عبد الجواد، أنه تم غلق 6 منشآت غذائية غير مطابقة للمعايير والمواصفات.

وأكد أن هناك حملات مرورية مكثفة على المنشآت الصحية على مدار اليوم من خلال فرق عمل خاصة للتأكد من حسن سير العمل وتقديم خدمة لائقة للمواطنين.
إعدام 31 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام بالأقصر.. صور
إعدام 31 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام بالأقصر.. صور
إعدام 31 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام بالأقصر.. صور

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