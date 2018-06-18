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محافظات

غلق مخبز ومحل تجاري بمدينة الخارجة لمخالفتهما الشروط الصحية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:21 ص
الدكتورة السيدة علي
الدكتورة السيدة علي مشرف
انس منصور
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إصدار تقرير بغلق محل تجاري ومخبز بمدينة الخارجة لمخالفتهما شروط الصحة العامة والسلامة المهنية.

وأكدت الدكتورة السيدة علي مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية شكلت لجنة من إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتور صلاح محمد علي، للمرور على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة لمتابعة مدى التزامها بشروط الصحة العامة وجري ضبط مخبز ومحل تجاري مخالفين لهذه الشروط.

وأضافت مشرف، أنه تم إرسال التقرير إلي الوحدة المحلية لمركز الخارجة، والتي تتولى إعداد تقرير مشترك مع المرافق والإدارة الهندسية بالمركز وإدارة الصحة والسلامة المهنية بالقوى العاملة لإصدار قرار الغلق النهائي وتنفيذه بالتنسيق مع قوات الأمن.

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