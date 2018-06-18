متابعة مشددة لمراقبة جميع المخابز بالقليوبية

اكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ان سعر رغيف العيش ثابت بـ ٥ قروش للرغيف بعد زيادة أسعار المحروقات وأن الدولة تتحمل فرق قيمة السولار فيما يختص بتشتغيل المخابز، وأنه على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز الأحياء ومسئولى مديرية التموين بالمتابعة المستمرة لانتظام سير الأعمال بالمخابز بأنحاء المحافظة.



وقال المحافظ في بيان له اليوم انه لمواجهة أي حالات مخالفة فان غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم لاستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتعديل تعريفة النقل وزيادة المنتجات البترولية وتوافر السلع الغذائية وموقف الخبز والتأكد من جودتة ومطابقتها للمواصفات وان الجهات المعنية من رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء ومديري الأجهزة الرقابة من مسئولى مديرية التموين ومباحث التموين في متابعة المخابز علي مستوي المحافظة للوقوف على أي مشكلة للمواطنين وحلها في الحال.



واضاف انه على المواطنين المشاركة الفعالة مع الاجهزة التنفيذية والرقابية لرصد أي مشاكل خاصة بتعديل تعريفة النقل وزيادة المنتجات البترولية وتوافر السلع الغذائية و موقف الخبز مناشدًا المواطنين في حالة حدوث أي شكوى الاتصال طريق الخط الساخن (15333) أوعن طريق شكاوي الواتس أب 01220055008 – 01115354422 - 01002782373 وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات ضد المخالفين.