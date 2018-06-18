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محافظات

جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر على مواقف السيارات بالغردقة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:13 ص
صدى البلد
محمد الشريف
يقود اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، جولة تفقدية على مواقف السيارات بالغردقة للتأكيد من تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة التى تم تطبيقها بعد زيادة المحروقات.

وكان قد أكد أحمد عبد الله خلال الاجتماع له مع لجنة المواقف بالمحافظة، أن قرار ارتفاع تعريفة الأجرة بعد زيادة أسعار المحروقات لن يصيب المواطن بضرر كبير، مضيفا أن زيادة أسعار الوقود تعتبر زيادة قليلة جدا بالنسبة للدعم الفعلى الذى تنفقه الحكومة نظير استيراد الوقود.

وصدق المحافظ على التعريفة الجديدة للمواصلات، والتى جاءت كتالى:

بالنسبة لتعريفة الأجرة على الخطوط الداخلية، فى مدينة الغردقة " الدهار إلى الميناء - خط الكورنيش 1.5 جنيه، الدهار إلى حفر الباطن 1.5 جنيه

الدهار إلى شيرى 2 جنيه، والدهار أبو عشرة 2 جنيه، والميناء خط عرابية 1.75 جنيه، ولدهار أكوافن 2 جنيه، والدهار إلى القرى 4.75 جنيه

الميناء إلى " مبارك 5" 1.75 جنيه، والدهار إلى الأحياء الفيروز 2.5 جنيه، والدهار إلى النجدة 1.5 جنيه

وبالنسبة للتاكسى فتح البونديرة بـ ٥ جنيهات، وواحد ونصف جنيه لكل كيلو متر. وبالنسبة لتعريفة الأجرة بين مدن المحافظة والمحافظات المختلفة.

الغردقة - قنا 45 جنيها، الغردقة - سوهاج 80 جنيها، الغردقة أسيوط 85 جنيها، الغردقة الأقصر 55 جنيها، الغردقة السويس 85 جنيها، الغردقة المنيا 95 جنيهًا، الغردقة أسوان 90 جنيها، الغردقة الدقهلية 110 جنيهات

القصير قفط 35 جنيها، القصير الأقصر 45 جنيهًا، مرسى علم أدفوا 45 جنيها، سفاجا قنا 35 جنيها، مرسى علم الأقصر 65 جنيها.

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