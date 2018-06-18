نائبة عراقية تطالب بإيقاف عمليات التحالف الدولي في بلادها

طالبت النائبة العراقية عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، اليوم "الاثنين"،الحكومة العراقية إيقاف عمليات التحالف الدولي الذي تقودها القوات الأمريكية في العراق، متهمة التحالف بقصف فصائل من الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.



وقالت العوادي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - : "إن هذا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة واستمرارا لجرائمه المتكررة ضد المقاومة، قد ارتكب ليلة أمس جريمة نكراء بقيامه بقصف الحدود السورية العراقية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاومة العراقية".



ودعت مجلس النواب العراقي الحالي والقادم إلى ضرورة إصدار قرار ملزم للحكومة بطرد هذا التحالف من العراق، إذا كانت الحكومة غير قادرة على اتخاذها لهذا القرار.



وكان مسئولون عراقيون قد صرحوا أمس بأن قوات الحشد الشعبي تعرضت لقصف جنوب بلدة القائم عبر الحدود من البوكمال ما تسبب في مقتل 20 مقاتلا وإصابة العشرات.



يذكر أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد نفى في وقت سابق اليوم شن ضربات جوية قرب منطقة البوكمال على الحدود العراقية .