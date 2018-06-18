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حوادث

تحرير 15 بلاغا بحرائق ومفرقعات وإنقاذ في شوارع الغربية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:13 ص
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
محمد عبد الخالق
أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم الاثنين، عن تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 15 بلاغ حريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوي قري ومراكز المحافظة، خلال يوما واحد.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 10 بلاغات حرائق متنوعة، و2 مخالفة فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن " سيارات متروكة"، و1بلاغ إنقاذ نهرى "غريق".

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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