انتهاء موسم توريد محصول القمح بالوادى الجديد

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن انتهاء موسم توريد القمح بتوريد كميات بإجمالى 156403 اطنان و927 كجم داخل وخارج المحافظة.



وأكد معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، توريد 31 ألف طن لشون وهناجر المحافظة، بينما جري توريد 126403 اطنان و927 كجم خارج المحافظة من خلال شركة مصر العليا ومطاحن مصر العليا والوسطي وشركات الصوامع.



واشار الى أن الموسم انتهي بتوريد هذه الكميات من محصول القمح، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري وشركات الصوامع داخل وخارج الوادي الجديد.

