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أخبار العالم

اعتقال 8 أشخاص مناهضين لمشروع المناطق الاقتصادية الخاصة بفيتنام

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت وسائل الإعلام الرسمي في فيتنام، اليوم "الاثنين"، باعتقال الشرطة 8 أشخاص على خلفية التظاهرات المناهضة لتمرير قانون يخشى أن يسمح للمستثمرين الصينيين بالسيطرة على مناطق اقتصادية خاصة يقترح إنشاؤها بالبلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن المعتقلين ينتمون لمحافظة بنه توان، ووجهت إليهم اتهامات تكدير النظام العام ومعارضة المسؤولين وتدمير ممتلكات الدولة، وذلك على خلفية التظاهرات التي أقيمت الأسبوع الماضي.

يذكر أن التظاهرات نُظمت بأنحاء البلاد الأسبوع الماضي، بما فيها مدينة (هو تشي منه) الأكبر في البلاد، والتي اعتقلت بها الشرطة 7 أشخاص.. فيما يخشى المتظاهرون من سيطرة المستثمرين الصينيين على ثلاث مناطق اقتصادية مقترحة يسمح بتأجير الأراضي فيها لمدة 99 عاما.. وكان المشرعون في فيتنام قد أجلوا تمرير القانون حتى أكتوبر المقبل للسماح بمزيد من البحث.

يشار إلى أن فيتنام أعلنت العام الماضي عن خطط لفتح ثلاث مناطق اقتصادية خاصة تقدم للمستثمرين حوافز أكبر وقيودا أقل.

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