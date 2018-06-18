محافظ القليوبية يتابع سير العمل بالمستشفيات العامة والمركزية

تابع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية سير انتظام العمل داخل المستشفيات العامة والمركزية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والنوبتجية بالمستشفيات خلال أجازة عيد الفطر لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين وللمترددين علي المستشفيات.



واشار الى أنه تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مستشفيات المحافظة وأقسام الطوارئ والاستقبال لتقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية للمترددين على المستشفيات خلال إجازة العيد.



كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بالتعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة خلال اجازة العيد وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وشدد المحافظ علي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف ورديات العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنظافة العامة في الشوارع والميادين ورفع الاشغالات والمرور بصفة دورية علي الأسواق والمنشآت الغذائية وثلاجات حفظ الأطعمة لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.