تعرف على 7 أسباب طبيعية لإجهاض الأجنة

تتعرض الكثير من السيدات إلى الإجهاد فإذا كنت من ضمن هؤلاء فمن المؤكد أنك تريد معرفة الأسباب الطبيعية التي تؤدي إلى الإجهاض.



هذا فيما ذكر موقع "بولد سكاي" معرفة وفهم الأسباب الأكثر شيوعًا للإجهاض المفرد أو المتكرر وهى تتمثل فيما يلي:



• شذوذ الكروموسومات وهى "التركيبات الدقيقة الموجودة فى كل خلية مسؤولة عن حمل الجينات":

ما يقرب من 60 في المائة من حالات الإجهاض ناتجة عن كروموسومات غير متطابقة. الكروموسومات هي التركيبات الدقيقة الموجودة في كل خلية مسؤولة عن حمل جيناتنا. لكل إنسان 23 زوجا منهم - مجموعة واحدة تشكل الأب وواحدة من الأم. عندما تلتقي البويضة والحيوان المنوي وينتهي الأمر بواحد أو آخر، فإن هناك فرصًا في أن يكون الصبغي غير مناسب. وهذا من شأنه أن يسبب تشوه صبغوي في الجنين، هذا النوع من الحمل عادة ما ينتهي في حالة إجهاض.



• تشوهات الرحم وعدم انتظام عنق الرحم:

قليل من الناس يمتلكون رحم غير طبيعي الشكل. في بعض الأحيان يتم تقسيم الرحم. ويشار إلى ذلك باسم "حاجز الرحم".



قد يشكل عنق الرحم الضعيف أو غير الكفء مشكلة في الوصول إلى حمل ناجح. حتى لو مرت الأثلوث الأول، كان الجنين قد نما في الحجم مما يجعل عنق الرحم منتفخًا، في حالة ضعف عنق الرحم، فإنه لن يكون قادرًا على حمل الجنين. عادة ما يتم تحديد هذه المشكلة بعد أن مرت المرأة الإجهاض المتكرر. ومع ذلك، الحاجز الرحمي هو مشكلة يمكن علاجها عن طريق الجراحة. يمكن التعامل مع عنق الرحم غير الكفء عن طريق وضع غرزة في عنق الرحم لضمان أن تظل مغلقة - وهذا الإجراء يسمى cerclage. إن الحمل بعد هذه العمليات الجراحية يتطلب منك أن تكون على راحة الفراش الكاملة لفترة الحمل المتبقية.



• اضطراب مناعي:

في بعض الأحيان يبدأ جسم المرأة في رؤية الحيوانات المنوية كجسم غريب، وتبدأ في العمل على جهاز المناعة الخاص بها وفقا لذلك. عندما يحدث هذا، يفشل الجسم في قبول الجنين.



وتشمل هذه الأجسام المضادة - تسمى الأجسام المضادة الفوسفولبيد التي تهاجم أنسجته الخاصة ، والتي تشمل الجنين كذلك. هذا يؤدي إلى الإجهاض. وعلى الرغم من أن هذا ليس شائعًا، إلا أن الأطباء يحاولون علاج هؤلاء المرضى باستخدام الهيبارين، وأرق الدهون والأنواع الأخرى من الستيرويدات.



• الغدة الدرقية والسكري غير المنضبط:

يمكن إنشاء بيئات الرحم غير المواتية عندما تكون المرأة تمتلك الغدة الدرقية أو لديها مرض السكري غير المنضبط. البيئة هي التي تجعل من الصعب على الجنين البقاء على قيد الحياة. لمنع هذا من الحدوث، احصل على نفسك وعالج التغييرات المطلوبة في نمط الحياة كما اقترح طبيبك. اتبع العلاج الموصى به للحصول على السيطرة على مرض السكري الخاص بك. علاج الغدة الدرقية من خلال تناول الدواء المناسب.



• متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)

كونها واحدة من الأسباب الرئيسية للإجهاض المتكرر، النساء اللواتي يمتلكن PCOS لديهم مستويات عالية من هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة). هذا يسبب إباضة غير منتظمة وفترات. لا تزال المرأة غير المصابة بمرض السكري تظهر علامات مقاومة للأنسولين بسبب وجود متلازمة تكيس المبايض. هذا يمنع النضج السليم بطانة بطانة الرحم. يجب أن تخضع النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض للعلاج من أجل تصحيحها.



• الالتهابات البكتيرية:

بعض البكتيريا الموجودة في الجهاز التناسلي يمكن أن تكون ضارة جدا. تعيش هذه البكتيريا (مثل mycoplasma hominis وureaplasma urealyticum) في الجهاز التناسلي ويمكن أن تزيد من خطر الإجهاض. عندما يحدث التهاب من هذه البكتيريا، تلتهب بطانة الرحم مما يمنع الجنين من النمو. هذه العدوى تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية.



• نمط الحياة:

نمط حياة غير صحي يمكن أن يؤثر على فرصك في الحمل بالإضافة إلى منعك من الحمل الناجح (على كل حال أنت قادر على التصور بطريقة أو بأخرى). ويقال إن المدخنين يكونون أكثر عرضة للإجهاض من غير المدخنين. ويقال إن النيكوتين يعبر المشيمة ويتداخل مع نمو الجنين وإمدادات الدم. والشرب بكثرة يؤدي أيضا إلى الإجهاض.



أول علامة إجهاض هي الحيض مثل التشنجات جنبا إلى جنب مع النزيف الشديد. إذا كنت تشك في حدوث إجهاض، فاتصل بطبيبك في أسرع وقت ممكن.