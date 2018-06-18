تعطل أنشطة الشركات باليابان بسبب زلزال أوساكا

أعلنت الحكومة اليابانية أن الزلزال، الذي ضرب أوساكا وأجزاء أخرى من غرب اليابان صباح اليوم "الاثنين"،تسبب في تعطيل أنشطة الشركات، حيث أجبر شركتي (هوندا موتور) و(باناسونيك كورب) وغيرهما من شركات السيارات والإلكترونيات على وقف العمل وإغلاق أقسام الإنتاج.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن شركة (هوندا) أغلقت خط الإنتاج في مصنع سوزوكا في محافظة مي، كما أغلقت شركة (ميتسوبيشي موتورز) مؤقتا الإنتاج في مصنعين بمحافظتي كيوتو وشيجا، وأوقفت شركة (دايهاتسو موتور) التابعة لشركة (تويوتا موتور) عملياتها في مصنعين بمحافظتي أوساكا وكايوتو.



وأوقفت أيضا شركة (باناسونيك) عملياتها في محافظة أوساكا، حيث لم يتمكن بعض العمال من الانتقال إلى العمل بسبب اضطرابات المرور الناجمة عن الزلزال، الذي بلغت قوته 1ر6 درجة.



من جهتها، قالت شركة (جابان بوست) "إن تسليم الطرود والبريد السريع في منطقة كينكي ومناطق أخرى قد يتأخر لنحو نصف يوم".

