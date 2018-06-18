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حوادث

الداخلية تشن حملات على المواقف للالتزام بالتعريفة الجديدة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:14 ص
صورة أرشيفية - مواقف
صورة أرشيفية - مواقف سيارات
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنّت وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مواقف السيارات بمختلف المحافظات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركوب بعد زيادة أسعار المحروقات.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمنع استغلال سائقى السرفيس للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين للتعريفة المقررة، وسؤال المواطنين عن زيادة أسعار الأجرة المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما وجه وزير الداخلية، بتكثيف تواجد ضباط وأفراد المباحث من خلال أكمنة ثابتة على مواقف السرفيس والمحافظات، للتعامل الفورى مع أى شكاوى من المواطنين ضد السائقين الذين يضاعفون قيمة الأجرة بالمخالفة للقرار.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت أن مجلس الوزراء أقرَّ زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي 50 جنيها للأسطوانة والتجاري 100 جنيه للأسطوانة، أما البنزين 95 يصبح 7.75/ لتر، و92 يصبح 6.75/ لتر، و80 يصبح 5.50/ لتر، أما الكيروسين 5.5/ لتر، أما السولار 5.50/لتر، أما المازوت ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، أما باقي الصناعات" 3500/طن، وغاز تموين 2.75/م3.

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