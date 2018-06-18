إصابة عامل بطلق نارى تصادف مروره بجوار مشاجرة بالبحيرة

أصيب عامل مقيم بمنطقة العكريشة بكفر الدوار "برش خرطوش بالفخذ الأيسر" أثناء مروره بالصدفة بناحية كوبرى الهويس حال وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية وتم نقل المصاب للمستشفى العام.



تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول المدعو "سعيد .ج.ع.34 سنة "عامل ومقيم السعرانيه بدائرة القسم مصاب "برش خرطوش بالفخذ الأيسر"..و بسؤاله .. وقرر أنه أثناء مروره بناحية كوبرى الهويس بدائرة القسم حدثت مشاجرة بين كل من :طرف أول :"عبد المنعم .ع.ع.22سنة" سائق ومقيم العكريشه بدائرة القسم،وطرف ثانى :" صالح .م.ا. " ( هـــارب ) بسبب خلافات مالية بينهما قام على أثرها الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرف الأول وبمواجهته أنكر مانسب إليه.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.