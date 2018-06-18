وصول و سفر 827 راكبا و تداول 34 شاحنة بميناء نويبع

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر ان ميناء نويبع البحرى شهد اليوم وصول و سفر 827 راكبا منهم 265 معتمرا و تداول 34 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 254 راكبا منهم 89 معتمرا و 2 باص عمرة و 12 برادا و 13 سيارة.



بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 524 راكبا منهم 176 معتمرا و 4 باصات عمرة و 5 برادات و 30 سيارة و 2 باص جيت و غادرت السفينة سينا و على متنها 49 راكبا و 10 برادات و 7 تريلات و 4 سيارات و 2 باص جيت.