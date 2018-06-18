ماتيوس: المكسيك كانت رحيمة بألمانيا

علق لوثار ماتيوس نجم المنتخب الألماني السابق، على هزيمة الماكينات بهدف دون رد، أمس الأحد، أمام المكسيك، في مستهل مشوارهما بمونديال روسيا.



وقال ماتيوس، خلال مقالته بصحيفة "بيلد" الألمانية: "الهزيمة بهدف نظيف هي نتيجة رحيمة في ظل أداء ألمانيا، لم أر المانشافت منذ فترة طويلة بهذا الضعف في بطولة كبيرة، لقد فقدنا كل شيء في هذه المباراة تقريبا".



وأضاف: "ما أفزعني هو عدم وجود أي لاعب في المنتخب كان قادرا على المراوغة في موقف رجل لرجل في المباراة، لقد فكرت في قرار استبعاد ليروي ساني".



وكان يواكيم لوف مدرب ألمانيا استبعد ساني من القائمة النهائية للمونديال، وكانت المفاجأة الأبرز في صفوف الماكينات، نظرا للتألق اللافت للاعب مانشستر سيتي هذا الموسم في البريميرليج.



وتابع: "مولر كان مخيبا للآمال، وأوزيل لم يفد بأي شيء، بينما يجب أن يضمن رويس مكانه في التشكيلة الأساسية، ويشارك مع الفريق".



وأتم: "لا أود أن أقول إن كل شيء سيء، لكن يجب أن يتغير الكثير، وألمانيا في المباراتين المقبلتين هي المفضلة للفوز، ولكن يجب أن تظهر بشكل مختلف".