ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

ماتيوس: المكسيك كانت رحيمة بألمانيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:30 ص
لوثار ماتيوس نجم
لوثار ماتيوس نجم المنتخب الألماني السابق
حسن العمدة
علق لوثار ماتيوس نجم المنتخب الألماني السابق، على هزيمة الماكينات بهدف دون رد، أمس الأحد، أمام المكسيك، في مستهل مشوارهما بمونديال روسيا.

وقال ماتيوس، خلال مقالته بصحيفة "بيلد" الألمانية: "الهزيمة بهدف نظيف هي نتيجة رحيمة في ظل أداء ألمانيا، لم أر المانشافت منذ فترة طويلة بهذا الضعف في بطولة كبيرة، لقد فقدنا كل شيء في هذه المباراة تقريبا".

وأضاف: "ما أفزعني هو عدم وجود أي لاعب في المنتخب كان قادرا على المراوغة في موقف رجل لرجل في المباراة، لقد فكرت في قرار استبعاد ليروي ساني".

وكان يواكيم لوف مدرب ألمانيا استبعد ساني من القائمة النهائية للمونديال، وكانت المفاجأة الأبرز في صفوف الماكينات، نظرا للتألق اللافت للاعب مانشستر سيتي هذا الموسم في البريميرليج.

وتابع: "مولر كان مخيبا للآمال، وأوزيل لم يفد بأي شيء، بينما يجب أن يضمن رويس مكانه في التشكيلة الأساسية، ويشارك مع الفريق".

وأتم: "لا أود أن أقول إن كل شيء سيء، لكن يجب أن يتغير الكثير، وألمانيا في المباراتين المقبلتين هي المفضلة للفوز، ولكن يجب أن تظهر بشكل مختلف".

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك.. اليوم

مقتل 38 إيرانيا في قصف موقع عسكري شرق سوريا

حسام حسن يتراجع عن قرار الرحيل عن المصرى

تمتعي بإطلالة أنثوية في المناسبات مع الـ jumpsuit .. صور

9 أهداف لشركة الرمال السوداء التابعة للقوات المسلحة

شاهد.. سقوط الألمان وصدمة نيمار الأبرز في صحف إيطاليا

أحذر تناول الشكولاتة والفاكهة مع الحليب

«تشيتشاريتو» يحاول التقليل من أهمية الانتصار على ألمانيا

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

لطيفة تنشر صورة لها في الحرم المكي

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة لمدة 48 ساعة.. فيديو

شاهد.. تجربة إطلاق صاروخ إسكندر الباليستي الروسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمتعي بإطلالة أنثوية في المناسبات مع الـ jumpsuit .. صور

شاهد.. راموس سبب أخطاء دي خيا أمام رونالدو

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

فيديو

خبير: 340 مليار دولار قيمة الثروة العقارية غير المسجلة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم.. فيديو
المرور: سيولة على جميع الطرق السريعة والمحاور.. فيديو
وزير المالية: 7% زيادة بالمرتبات و15% للمعاشات أول يوليو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح استبدال عقوبة حبس الغارمات بالخدمة العامة ؟

هل توافق على مقترح استبدال عقوبة حبس الغارمات بالخدمة العامة ؟