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أخبار العالم

مصادر يمنية: الحوثيون يتخذون المدنيين دروعا بشرية في الحديدة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:21 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم "الاثنين"،بأن ميليشيات الحوثي تتخذ من المدنيين في مناطق عدة بالحديدة غربي اليمن دروعا بشرية، ما يؤكد مجددا استهتار الانقلابيين بأرواح الأبرياء.

وأوضحت المصادر،لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية،أن الحوثيين يحتجزون حاليا عددا من ملاك المزارع في شرق شارع الخمسين والزعفران ومنطقة كيلو 16 في محافظة الحديدة متخذة منهم دروعا بشرية، مضيفة أنهم حولوا المزارع لثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن ميليشيات الحوثي رفضت مغادرة السكان من المنطقة، بما فيهم النساء والأطفال، كما أغلقت الطريق الساحلي المؤدي لدوار مطار الحديدة ومنصة 22 مايو في مدينة الحديدة.

ويهدف التحالف العربي إلى تحرير الحديدة الواقعة على الساحل الغربي ومينائها من القبضة الحوثية، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأولية لأكثر من 8 ملايين يمني في محافظات الحديدة وصنعاء وصعدة وحجة.

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