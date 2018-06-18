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محافظات

محافظ سوهاج يحيل واقعة تدخين أطفال للشيشة إلى النيابة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:43 م
صدى البلد
إسلام رياض
أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، قرارًا بإحالة واقعة فيديو تم تصويره بإحدى الكافتيريات بمدينة طهطا، وبه عدد من الأطفال يقومون بتدخين الشيشة إلى النيابة العامة، كما أصدر المحافظ قرارا بنقل رئيس مدينة طهطا إلي ديوان عام المحافظة.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا والمتابعة الميدانية بالديوان العام للمحافظة ومفتش السلامة والصحة المهنية ومفتش أغذية بمكتب مراقبة الأغذية بطهطا للانتقال إلى مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموضوع.

وقال رجب محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة أنه اللجنة التي شكلها المحافظ، انتقلت لمحل الواقعة وتبين أنه مطعم وكافيه "سيتى الزعيم" بشارع المستشار حلمي عبد الآخر، والمكان مغلق أثناء المعاينة وأنه غير مرخص بناء على ما أفاد به مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وتبين من الفيديو وجود أطفال ما دون الثانية عشر يقومون بتدخين الشيشة، وأنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا باتخاذ القرارات بإغلاق الكافية لإدارته بدون ترخيص من الجهات المعنية، وعرض أمر الاطفال على اللجنة الفرعية لحماية الطفل بطهطا لاتخاذ اللازم وفقا لاحكام المادتين (98-99) طبقا لاحكام قانون حماية الطفل رقم (12) لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008.

وتداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد كبير من الأطفال يدخنون الشيشة في أحد المقاهي بمدينة طهطا ايام العيد.

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