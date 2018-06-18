ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شعث: لا توجد صفقة قرن.. وقمة الظهران أفشلت المخطط الأمريكي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:21 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، إنه لا توجد "صفقة قرن"، وقمة "الظهران" أفشلت المخطط الأمريكي لاستخدام الأشقاء العرب للضغط على القيادة الفلسطينية .

وأضاف شعث ، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، ان الحديث عن مغريات لطرح الصفقة وقبولها لن يجعلها توصل إلى أي حل ، مشددا على أن الحل واضح وعناصره واضحة ، وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والكاملة السيادة على حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".

وتأتي تصريحات شعث عشية الجولة المقرر أن يقوم بها الأسبوع القادم للمنطقة وفد أمريكي برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، لبحث موعد طرح ما تسمى "صفقة القرن"، والأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح أن دعم غزة يتأتى فقط عبر تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددا على "أن من يفرض الحصار على قطاع غزة وكان سببا في تردي الأوضاع فيه لن يكون طرفا في تحسين هذه الأوضاع" .

وأكد أن الاتصالات الفلسطينية تتواصل على قدم وساق مع الدول ذات العلاقة، لبحث ارسال قوات حماية دولية لشعبنا، على ضوء القرار الأخير في الأمم المتحدة، وهو بحاجة الى وقت وعمل دبلوماسي مكثف.

ترشيحاتنا

إطلاق نار في مركز تسوق بولاية واشنطن الأمريكية

3 أسباب تبرر تصدر أمير كرارة الإيرادات في موسم الفطر السينمائي

«تشيتشاريتو» يحاول التقليل من أهمية الانتصار على ألمانيا

روجينا لـ سامح عبد العزيز: سامحنا على التقصير في حقك

9 أهداف لشركة الرمال السوداء التابعة للقوات المسلحة

مدرب إنجلترا يستخدم لفظا نابيا بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة تونس

كيف تحمى نفسك من المرض القاتل للفنان ماهر عصام

منتخب السعودية يواجه أزمة جديدة بسبب خماسية روسيا

مريض ينتحر داخل محل بمحرم بك فى الإسكندرية

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: صلاح سيقود المنتخب أمام روسيا

أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم.. فيديو

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمتعي بإطلالة أنثوية في المناسبات مع الـ jumpsuit .. صور

شاهد.. راموس سبب أخطاء دي خيا أمام رونالدو

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

فيديو

خبير: 340 مليار دولار قيمة الثروة العقارية غير المسجلة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم.. فيديو
المرور: سيولة على جميع الطرق السريعة والمحاور.. فيديو
وزير المالية: 7% زيادة بالمرتبات و15% للمعاشات أول يوليو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح استبدال عقوبة حبس الغارمات بالخدمة العامة ؟

هل توافق على مقترح استبدال عقوبة حبس الغارمات بالخدمة العامة ؟