شعث: لا توجد صفقة قرن.. وقمة الظهران أفشلت المخطط الأمريكي

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، إنه لا توجد "صفقة قرن"، وقمة "الظهران" أفشلت المخطط الأمريكي لاستخدام الأشقاء العرب للضغط على القيادة الفلسطينية .



وأضاف شعث ، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، ان الحديث عن مغريات لطرح الصفقة وقبولها لن يجعلها توصل إلى أي حل ، مشددا على أن الحل واضح وعناصره واضحة ، وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والكاملة السيادة على حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".



وتأتي تصريحات شعث عشية الجولة المقرر أن يقوم بها الأسبوع القادم للمنطقة وفد أمريكي برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، لبحث موعد طرح ما تسمى "صفقة القرن"، والأوضاع في قطاع غزة.



وأوضح أن دعم غزة يتأتى فقط عبر تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددا على "أن من يفرض الحصار على قطاع غزة وكان سببا في تردي الأوضاع فيه لن يكون طرفا في تحسين هذه الأوضاع" .



وأكد أن الاتصالات الفلسطينية تتواصل على قدم وساق مع الدول ذات العلاقة، لبحث ارسال قوات حماية دولية لشعبنا، على ضوء القرار الأخير في الأمم المتحدة، وهو بحاجة الى وقت وعمل دبلوماسي مكثف.

