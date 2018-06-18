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أخبار البلد

التعليم: اجراءات صارمة للسيطرة على لجان الشغب خلال امتحانات الثانوية المتبقية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن هناك اجراءات صارمة تقرر تطبيقها للسيطرة على لجان الشغب في الايام المتبقية من امتحانات الثانوية العامة

وقال حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه تقرر تزويد كل لجنة بعدد 2 عصا إلكترونية جديدة اضافية للمساعدة في تفتيش الطلاب و الكشف عن التليفونات المحمولة و وسائل الغش الحديثة التي يخفونها قبل دخول اللجان ، كما تقرر توفير بطاريات جديدة لضمان رفع كفاءة العصا الالكترونية لتعمل بكفاءة أعلى ابتداء من غد بجميع لجان الثانوية العامة.

جدير بالذكر انه من المقرر أن يؤدي غدًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا ، طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء ويبلغ إجمالي عدد الطلاب ممتحني هذه المادة 368.349 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية غدًا الامتحان في مادة التاريخ ، ويبلغ إجمالي عدد ممتحني هذه المادة 254.508 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية.

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