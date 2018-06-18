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حبس صهر العاهل الإسباني خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:33 ص
ايناكي اوردانجارين
ايناكي اوردانجارين صهر العاهل الاسباني
علي صالح
أمرت السلطات الإسبانية بسجن إيناكي أوردانجارين صهر العاهل الإسباني، صباح اليوم الاثنين، بموجب حكم قضائي ضده بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة اختلاس أموال.

ووفقا لصحيفة "إلبايس" الإسبانية، دخل إيناكي أوردانجارين، زوج أخت ملك إسبانيا فيليبي السادس، إلى سجن "آفيلا" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين ليقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات و10 أشهر، وذلك بسبب صلته بقضية "نوس" غير الحكومية.

وقد منحته السلطات القانونية خمسة أيام للذهاب إلى السجن الذي اختاره بعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافه يوم الأربعاء الماضي (رغم أنه خفف الحكم الأصلي عليه لمدة خمسة سنوات).

وأوضح متحدث باسم إدارة السجون أن زوج الأميرة كريستينا شقيقة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، دخل سجن برييفا، البلدة الواقعة على بعد 108 كلم شمال مدريد عند الساعة الثامنة صباحا.

وكان أوردانجارين، المتزوج من الأميرة كريستينا دي بوربون، أخت العاهل الاسباني، قد توجه إلى سجن بريفا في مقاطعة ألافا في الساعة 8:18 صباحا، حيث اختار هذا المركز سجنا له من بين أكثر من 81 منشأة سجن أخرى في إسبانيا.

ووصل إلى مدريد ليلة الأحد على متن رحلة جوية من جنيف، مكان إقامته المعتاد في السنوات القليلة الماضية.

وكان أوردانجرين وشريكه السابق في الأعمال التجارية، دييجو توريس، من الشخصيات الرائدة في معهد نوس، وهي مؤسسة غير ربحية تضمن الحصول على عقود بدون عطاءات من حكومات دولتي فالنسيا وجزر البليار باستخدام نفوذ أوردانجارين.

كما استغلا نفوذهما لتحويل نحو 6.2 مليون يورو من العقود العامة المضمونة لتنظيم الأحداث الرياضية في الحسابات الخاصة.

وكانت كريستينا دي بوربون، زوجة أوردانجارين، جالسة في مجلس إدارة شركة آيزون، يُزعم أنها تستخدم لتوجيه جزء من هذه الأموال.

وقد أُجبرت على الإدلاء بشهادتها في القضية، وتم تغريمها في نهاية المطاف لأنها استفادت من خطة زوجها، ولكنها برأت من التزوير الضريبي.

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