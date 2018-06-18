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محافظات

البحر الأحمر.. تحديد أسعار اسطوانات البوتاجاز بحد أقصى 59 جنيها

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:48 م
عبد الله يناقش تحديد
عبد الله يناقش تحديد سعر اسطوانة البوتاجاز
محمد الشريف
عقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، اجتماعًا مع المهندس ربيع اسماعيل وكيل وزارة التموين والأستاذ محمد عبد الله، مدير محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز بالمحافظة، لتحديد سعر اسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك المنزلى والاستهلاك التجارى، وذلك عقب قرار ارتفاع أسعار الوقود، بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ تعليماته بتحديد سعر اسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك المنزلى سعة "12,5ك" بمبلغ 53.5 جنيه للمستهلك بمدينة الغردقة، بمبلغ 53 جنيه بمدينة رأس غارب، بمبلغ 54.5 جنيه بمدينة سفاجا و55 جنيه بمدينة القصير، بمبلغ 57.5 جنيه بمدينة الشلاتين، 59 جنيهًا بحلايب، بالنسبة لاسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك التجارى سعة "25 ك" تم تحديد سعر بيعها للمستهلك، بمبلغ 104 جنيهات داخل مدينة الغردقة، و105 جنيهات بباقي مدن المحافظة.

وفي ذات السياق شدد المحافظ علي استمرار الحملات التموينية بكافة مدن المحافظة للتأكد من بيع اسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة، مشيرًا أنه لن يتم التهاون مع المتلاعبين بقوت الشعب ومعدومى الضمير الذين يستغلون نقص أى سلعة وبيعها فى السوق السوداء، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

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