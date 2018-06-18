دراسة: حمامات الساونا تخفض ضغط الدم المرتفع

أكدت دراسة فنلندية، أجراها فريق من الباحثين بجامعة هلسنكى على مدار 22 عاما، أهمية حمامات الساونا فى خفض معدل ضغط الدم المرتفع.



وأوضحت الدراسة ضرورة أن تصل مدة جلسة الساونا نحو 14 دقيقة مرتين إلى ثلاث مرات في الإسبوع في درجة حرارة 80 درجة مئوية، لتنخفض مخاطر ضغط الدم المرتفع بواقع 24%.. مشيرة إلى أن المواظبة على جلسات الساونا من 4 إلى 7 أسابيع يخفض مخاطر ضغط الدم بواقع النصف.



وذكرت أنه أثناء جلسات الساونا يسهل تدفق الدم في الأوردة تحت الجلد للتخلص من الحرارة، كما يسهل تدفق الدم بنسبة تصل إلى 10% مما يساعد على فقدان الأملاح والماء الزائد، فضلا عن أن التعرق أثناء الساونا يساعد على خفض معدل ضغط الدم المرتفع.



ونوهت الدراسة بأن الخضوع لجلسات الساونا بشكل منتظم يخفض من خطورة الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والشريان التاجى.