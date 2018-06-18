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محافظات

انتظام الحركة بمواقف الشرقية بعد إعلان التعريفة الجديدة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:02 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية علي إنتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة مشددًا على ضرورة الإلتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة من قِبل السائقين وعدم إبتزاز المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها للتأكد من مدى الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة والتعامل مع أي موقف طاريء يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

كان محافظ الشرقية قد قام بتشكيل فريق عمل من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومباحث المرور لمتابعة الموقف على مدار اليوم والتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بتعديل التعريفة وعدم إستغلال السائقين للمواطنين وإلزامهم بوضع إستيكر بالتعريفة الجديدة للأسعار .

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