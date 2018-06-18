انتظام العمل بالمخابز ومحطات الوقود بالغربية عقب رفع أسعار المحروقات

أعلن المحاسب هنداوى وكيل وزارة التموين بالغربية، اليوم الاثنين، أن كافة المخابز البلدية على مستوى مراكز المحافظة تعمل بصورة طبيعية ولا توجد أي مشكلات، بعد قرار زيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات.



وأضاف " هنداوى" أن هناك حملات تموينية مكثفة بالاشتراك مع مباحث التموين للمرور على المخابز ومحطات الوقود والأسواق لرصد أيه مخالفات، لافتا أنه تم تعديل الماكينات بمحطات الوقود بالأسعار الجديدة، ولا يوجد أى اختناقات فى التوزيع.



وأوضح وكيل وزارة التموين بالغربية، أن سعر رغيف الخبز البلدى المدعم ثابت كما هو 5 قروش ولا زيادة في أسعاره، منوها أن الوزارة ستتحمل فارق زيادة أسعار الوقود الخاص، بالمخابز البلدية.



