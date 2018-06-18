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فن

في يوم الأب.. جوبسي أوزاي تنشر صورتها مع والدها

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:04 م
صدى البلد
نورا نبيل
بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأب، نشرت الممثلة التركية المعروفة جوبسي أوزاي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها مع والدها معلقة عليها بعلامة القلب للتعبير عن حبها لوالدها.

وتعد جوبسي أوزاي واحدة من أشهر نجمات تركيا، وهي حبيبة الممثل باريش أردوتش، التي تتعرض لانتقادات عنيفة من معجباته نظرا لأنه أصغر منها وأكثر وسامة أيضا.

ويتم الاحتفال بذكرى يوم الأب العالمي في الأحد الثالث من شهر يونيو كل عام في عدد كبير من الدول فيما تحتفل بمناسبة يوم الأب العالمي في مارس من كل عام.


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