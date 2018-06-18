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مجلس الوزراء يستقبل 115 شكوى بعدم الالتزام بتعريفة الركوب

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:51 م
صدى البلد
شيماء مجدي
استقبل مجلس الوزراء 115 شكوى من مواطنين بـ 18 محافظة أغلبها من عدم الإلتزام بتعريفة الركوب وذلك حسبما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها ، منذ قليل .

وشدد رئيس مجلس الوزراء في تكليفاته للمحافظين على ضرورة تكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذلك تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أنابيب البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه أجرى اتصالًا مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تترواح بين 10 و20% ويتم حاليًا طبع التعريفة الجديدة على لافتات لاعلانها فى المواقف المختلفة، كما سيتم إرسالها إلى وسائل الاعلام بحيث تكون متاحه للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات وسيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة للتطبيق.

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