شعبة البترول: توصيل أنبوبة البوتاجاز للمنازل بـ55 جنيها

أكد محمد أبو جرارة رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة القليوبية التجارية انه بعد زيادة أسعار الوقود ارتفعت أنابيب البوتاجاز بقيمة 50 جنيها من المستودع ، لافتا الى انه فى حال توصيل الأنبوبة للمنازل تتراوح الزيادة من 2 الى 5 جنيهات فقط اى ان توصيل الانبوبة يسجل 55 جنيه للمنازل.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " ان الشعبة بالتعاون مع مباحث التموين قاما بجولة أمس على احد المستودعات ورد بشأنه شكوى من أحد المستهلكين بأنه تم توصيل الانبوبة لمنزله بقيمة 60 جنيها اى زيادة 10 جنيهات توصيل الا انه اثبت كيد الشكوى وان المستودع يصل السلعة للمنازل بالقيمة المحددة فقط ، مشيرا الى انه لا توجد اى تجاوزات فى هذا الشأن.



وطالب الحكومة بضرورة زيادة قيمة نولون توصيل الأنابيب من المصنع للمستودع للتناسب مع زيادة تعريفة النقل ، موضحا ان قيمته الحالية 2 جنيه ونطالب بزيادة ليصل الى 4 جنيهات ، اضافة الى منع خصم الأنابيب المخبوطة من المستودع ، حيث انه لا يسمح للمستودع عدم تغيرها للمواطن.