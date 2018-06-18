ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تقرير جديد لمؤشرات المجلس الوطني للاعتماد أمام وزير الصناعة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:43 م
هاني الدسوقي المدير
هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد
نهلة الشربيني
تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريرا حول مؤشرات المجلس الوطني للاعتماد خلال شهر مايو الماضي.. وذلك في إطار المتابعة الشهرية لتنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية .

وأكد المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) أن المجلس قد قام خلال شهر مايو الماضي بإجراء 62 عملية شملت مراجعات وزيارات وتشكيل لجان بواقع 15 عملية فحص ومراجعة وثائق لـ 4 معامل اختبار، ومعمل معايرة، ومعمل طبي و7 جهات تفتيش وجهتي منح شهادات، كما قام المجلس بإجراء 23 زيارة ميدانية لتقييم 12 معمل اختبار، و4 معامل معايرة، و4 معامل طبية، وجهتي تفتيش، وجهة منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة كما قام (إيجاك) أيضا بمنح وتجديد وتمديد الاعتماد لـ 11 جهة تقييم مطابقة وتم تعليق الاعتماد لمعملين كما قام المجلس بعقد 11 لجنة فنية للاعتماد.

وأشار إلى إن استمرار اعتراف المنظمات الدولية والإقليمية والقارية بالمجلس الوطني للاعتماد يسهم في الإلمام بكافة المتغيرات والتطورات الدولية في مجال أنظمة الاعتماد التي تنعكس إيجابيًا على تنفيذ الاتفاقيات التجارية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف يعمل على تفعيل دور المجلس بمختلف المنظمات الدولية وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ولفت الدسوقى إلي ان المجلس نظم الشهر الماضي دورة تدريبية في مجال المواصفات الدولية ISO IEC17065 والخاصة بمتطلبات اعتماد جهات منح الشهادات وذلك في اطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي TDMEP كما تم تنفيذ تقييم دولي لجهاز اعتماد موريشيوس من خلال المنظمة الافريقية للاعتماد AFRAC.

موضوعات متعلقة

هيئة المواصفات والجودة تستعد لاعتماد 138 مواصفة قياسية جديدة

«الرقابة الصناعية»: استكمال الإجراءات التنفيذية لوحدة دليل خدمة المواطن

الصناعة: إعداد 138 مواصفة قياسية جديدة وتجديد اعتماد 22 معمل اختبار

"الوطني للاعتماد" يعتمد معملين في مجالات الكشف عن هوية القطن المصري والمنشطات للرياضيين

الصناعة: اعتماد معملين للكشف عن هوية القطن المصرى ومنشطات الرياضيين

الصناعة: المجلس الوطنى للاعتماد يمنح تراخيص لجهات خارج مصر

ترشيحاتنا

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: صلاح سيقود المنتخب أمام روسيا

بوسترات محمد صلاح تغزو كافيهات ومقاهي مصر .. صور

بث مباشر مباراة تونس وإنجلترا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

الروس يستفزون محمد صلاح قبل المباراة المرتقبة

السعودية تنتفض عبر تويتر بسبب #مواطن_يتهجم_علي_منزل_طليقته

إيفرا يدافع عن بوجبا: لو كان ميسي أو ورونالدو لتمت مكافأته

بعد 15 سنة.. زوج أنجلينا جولي السابق يكشف عن أسباب طلاقهما

مدرب إنجلترا يستخدم لفظا نابيا بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة تونس

صحف الإمارات: قطر تمارس الإرهاب الرياضي في مونديال روسيا.. وقوات المقاومة اليمنية تصنع كماشة حول المتمردين.. وولي عهد أبوظبي يؤكد عزم الإمارات على النصر بدماء شهدائها

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم.. فيديو

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد

عدنان حلبية يلغي سفره لروسيا لإنهاء التعاقد مع 5 لاعبين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالى لفستان إليسا فى الرياض.. صور

تمتعي بإطلالة أنثوية في المناسبات مع الـ jumpsuit .. صور

شاهد.. راموس سبب أخطاء دي خيا أمام رونالدو

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر..فيديووصور

فيديو

نجم مسرح مصر كريم عفيفي في ندوة صدى البلد: هذه قصتي مع بعبيكي في سك على أخواتك.. وأتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني.. وتقديم برنامج للأطفال حلمي الدائم.. فيديو وصور
شاهد.. أماكن تشجيع المنتخب المصري في سانت بطرسبرج الروسية
خبير: 340 مليار دولار قيمة الثروة العقارية غير المسجلة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟