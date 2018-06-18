تقرير جديد لمؤشرات المجلس الوطني للاعتماد أمام وزير الصناعة

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريرا حول مؤشرات المجلس الوطني للاعتماد خلال شهر مايو الماضي.. وذلك في إطار المتابعة الشهرية لتنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية .



وأكد المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) أن المجلس قد قام خلال شهر مايو الماضي بإجراء 62 عملية شملت مراجعات وزيارات وتشكيل لجان بواقع 15 عملية فحص ومراجعة وثائق لـ 4 معامل اختبار، ومعمل معايرة، ومعمل طبي و7 جهات تفتيش وجهتي منح شهادات، كما قام المجلس بإجراء 23 زيارة ميدانية لتقييم 12 معمل اختبار، و4 معامل معايرة، و4 معامل طبية، وجهتي تفتيش، وجهة منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة كما قام (إيجاك) أيضا بمنح وتجديد وتمديد الاعتماد لـ 11 جهة تقييم مطابقة وتم تعليق الاعتماد لمعملين كما قام المجلس بعقد 11 لجنة فنية للاعتماد.



وأشار إلى إن استمرار اعتراف المنظمات الدولية والإقليمية والقارية بالمجلس الوطني للاعتماد يسهم في الإلمام بكافة المتغيرات والتطورات الدولية في مجال أنظمة الاعتماد التي تنعكس إيجابيًا على تنفيذ الاتفاقيات التجارية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف يعمل على تفعيل دور المجلس بمختلف المنظمات الدولية وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.



ولفت الدسوقى إلي ان المجلس نظم الشهر الماضي دورة تدريبية في مجال المواصفات الدولية ISO IEC17065 والخاصة بمتطلبات اعتماد جهات منح الشهادات وذلك في اطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي TDMEP كما تم تنفيذ تقييم دولي لجهاز اعتماد موريشيوس من خلال المنظمة الافريقية للاعتماد AFRAC.