اعتقال هاربين متهمين بذبح جندي أمريكي في الفلبين

اعتقلت الشرطة الفلبينية رجلين هاربين متهمين بذبح جندي من مشاة البحرية الأمريكية قُتل في مانيلا منذ أكثر من خمس سنوات.



ووفقا لموقع "سي بي ان نيوز" الاخباري الأمريكي كان الميجور جورج أنيكوف، قد خدم في أفغانستان قبل أن ينتقل إلى الفلبين مع زوجته، وهو دبلوماسي أمريكي.



وقد تم طعن المقاتل الامريكي البالغ من العمر 41 عامًا وهو أب لثلاثة حتى الموت أثناء قتال بالقرب من منزله خارج مانيلا في نوفمبر 2012، رغم أن الإجراءات القانونية أدت إلى تجنّب ادانة قاتليه.



وتم توجيه الاتهام إلى جاليكانو داتو الثالث، وكريسبين ديلا باز بعد أن تم إخضاعهما للمراقبة بعد تحديد مكان اختباءهما، وفقا لتقارير إخبارية محلية.



وقال السفير الأمريكي السابق لدى الفلبين فيليب جولدبيرج إنه "أصيب بخيبة أمل" لأن أحدا لم "يخدم لإجراء التحقيق يوما في تلك الجريمة الوحشية".



لكن السفارة الأمريكية ردت اليوم الاثنين على قرارات الاعتقالات التي نفذت الأسبوع الماضي قائلة إنها "ترحب" بالتحركات ضد المتهمين وتثني على السلطات الفلبينية؛ لتحقيق قدر من العدالة في هذه الجريمة العقيمة.