نجم مسرح مصر كريم عفيفي في ندوة صدى البلد: هذه قصتي مع بعبيكي في سك على أخواتك.. وأتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني.. وتقديم برنامج للأطفال حلمي الدائم.. فيديو وصور

كريم عفيفي لـ صدى البلد:

راهنا على فكرة سك على إخواتك ونجحنا

لا أتعجل البطولة المطلقة

أتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني

لا أهتم بترتيب الأسماء على التتر

هذه قصتي مع "بعبيكي"

أتمنى أن أقدم برنامجا للاطفال



حل الفنان كريم عفيفى نجم مسرح مصر، ضيفا فى ندوة بموقع "صدى البلد" تحدث فيها عن تفاصيل وكواليس مسلسله الجديد "سك على اخواتك" الذى يشارك فى بطولته مع الفنان على ربيع وهنا الزاهد وسهر الصايغ ومن إخراج وائل إحسان.



وتحدث عفيفى عن ردود الفعل الإيجابية على شخصية "بعبيكى" فى المسلسل وسر هذا الاسم الذى أصبح حديث السوشيال ميديا فور عرض المسلسل.



أكد كريم عفيفي أن تجربة مسلسل "سك على إخواتك" مفيدة على جميع المستويات بداية من ردود الأفعال التي وصلت إليه خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"توتير".



وقال: "العمل كامل بداية من القصة التي يناقشها المسلسل وأيضًا فريق العمل كذلك العمل كوميدي وبالفعل وصل إلى الجمهمر بطريقة سهلة".



أضاف الفنان كريم عفيفي إن كواليس تصوير مسلسل " سك علي اخواتك " كانت أكثر من رائعة، خاصة أن العمل يضم نخبة كبيرة من الشباب.



وأكمل كلامه قائلا: "تجمعني علاقة صداقة بالفنان علي ربيع منذ أكثر من 15 عاما، فكل يوم نتقابل للعمل أو لقضاء وقت الإجازة".



وتابع قائلا: أيضًا الفنانة سهر الصايغ لم تكن التجربة الأولي للمشاركة في عمل فني بل الثانية بعد مسلسل " رمضان كريم " الذي قدم العام الماضي.



وأردف: "الفنانة هنا الزاهد تتمتع بخفة دم غير طبيعية خاصة في كواليس العمل فهي تعطي البهجة والسرور أثناء التصوير، لا أستطيع أن أنسي أن كل من الفنانة سلوي خطاب وصبري فواز التعامل معهم أكثر من رائعة فلا نشعر أن عمرهم أكبر بل أن كان يسيطر عليهم طابع الطفولة".



قال الفنان كريم عفيفي إن جهة الإنتاج لمسلسل "سك علي اخواتك" كانت تقصد تشابه الأسماء بين المسلسل ومسرحية "سك على بناتك" للفنان الرحل فؤاد المهندس.



وأضاف "عفيفي" أن اختيار اسم الشخصية الذي ظهر بها من اختيارته أثناء فترة التحضير التي يقوم بها، فهذه الشخصية من واقع مجتمع.



وتابع: "أثناء جلوسي مع مصحح اللغة حسن قناوي اكتشفت أن ابن عمه اسمه "بعبيكي" فأخذت منه الاسم وقدمته في المسلسل، حيث نال إعجاب كل المشاهدين".



وقال النجم الشاب أنه لا يتعجل البطولة المطلقة خاصة أن البطولات الجماعية أثبتت قدراتها الفترة الاخيرة، موضحا أن مسلسل " سك علي اخواتك " الذي عرض رمضان الماضي اعتمد علي البطولة الجماعية لذلك حقق نجاحا جماهيريا.



تابع: الفترة الاخيرة اتجه معظم المنتجين لهذا الموضوع في الأعمال الدرامية وأعتقد من وجهة نظري أننا نري هذه الظاهرة منذ مسلسل " هوانم جاردن سيتي وليالي الحلمية .



واكد كريم عفيفي انه لا يهتم بترتيب الأسماء علي التتر خاصة أن الجمهور كل ما يهمه هو الدور والقضية التي يناقشها العمل.



تابع : استطاعت الفترة الاخيرة أن أقدم أدوارا مختلفة لذلك سوف أتحدث في ترتيب الاسماء لان الفنان في البدايات لا يهتم بهذا الموضوع.



مضيفا.. مسلسل " سك علي اخواتك " قام علي البطولة الجماعية لذلك لا يوجد مشاكل في هذا الموضوع فالفنان علي ربيع تجمعني يه علاقة صداقة منذ أكثر من 15 عاما.



"سك على أخواتك" يشارك في بطولته صلاح عبد الله، وسلوى خطاب، وعلي ربيع ، وصبري فواز، وسهر الصايغ، وهنا الزاهد، وكريم عفيفي، وهادى الجيار، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وجيسي عبده وآخرون، قصة كريم فهمي، من إنتاج صادق الصباح، وإخراج وائل إحسان.



وأعرب الفنان كريم عفيفي عن أمله فى الوقوف والتمثيل أمام النجم يحيى الفخراني. وأضاف: فنان كبير له قاعدة جماهيرية كبيرة أيضا ذكي في اختيارته الفنية وهذا يظهر من خلال أعماله الفنية. وتابع : الفنان يحيى الفخراتي يختار في اعماله الدرامية الموضوعات الاجتماعية التي تمس المجتمع.



وكشف الفنان كريم عفيفي،عن أمله فى أن يقدم برنامجا تليفزيونيا للأطفال خلال الفترة القادمة. وقال أن الفكرة تراوده منذ فترة خاصة أنه عاشق للاطفال وحياتهم ويومياتهم.



أوضح "عفيفى" أن هناك افتقادا لهذه النوعية من البرامج خاصة أن الأطفال يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي.