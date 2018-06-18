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فن

الكشف عن مقدم حفلى الافتتاح والختام لمهرجان فينيسيا السينمائي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:28 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن غلق باب التقدم للأفلام، وقد اختار النجم الإيطالي مايكل روياندينو، لتقديم فعاليات حفلي الافتتاح والختام لدورة العام الجارى 2018.

واشتهر «روياندينو» بمجموعة من الأدوار مثل دوره في فيلم «الماضي في الأرض الغريبة» و«البحر الصغير» كما قدم أدوارا مميزة في مسلسلات مثل «ليوباردي» و«مونتالبانو الشاب».

الدورة الخامسة والسبعين للمهرجان من المقرر أن تعقد في الفترة من 29 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل وتموله بينالي البندقية، وهي مؤسسة فنون إيطالية يقع مركزها في مدينة البندقية في إيطاليا تم تأسيسها في سنة 1895 وهي خاصة بدعم الفنون المعاصرة.

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