تباين أسعار أسواق الخضر والفاكهة واللحوم بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر تباينا فى أسعار الخضر والفاكهة والدواجن واللحوم، اليوم، الاثنين، وذلك عقب ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تلاحظ انخفاض أسعار الدواجن واللحوم، فسجلت الدواجن البيضاء 30 جنيها للكيلو، الدواجن البيضاء "أمهات" 28 جنيها للكيلو، الدواجن البلدي 30 جنيها للكيلو، البط 30 جنيها للكيلو، والرومي 45 جنيها للكيلو.



وسجل كيلو اللحم البلدى 110 جنيهات، وكيلو الكندوز130 جنيها، وكيلو الضأن 140 جنيها، كيلو البتلو 130 جنيها، كيلو الجملي 110 جنيهات، كيلو البرازيلي 70 جنيها، كيلو السوداني 80 جنيها، كيلو الكبدة البلدي 150 جنيها، وكيلو الكبدة المجمدة 75 جنيها.



بينما شهدت أسواق الخضر والفاكهة ارتفاعًا نسبيا فى الاسعار، حيث جاء متوسط سعر الخضار بالكيلو كالتالى "الطماطم 5 جنيهات، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5 جنيهات، الثوم 15 جنيها، البامية 10 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الفلفل الأخضر 5 جنيهات، الكوسة 4 جنيهات، البسلة 7 جنيهات، الجزر 3 جنيهات، الخيار 5 جنيهات، والفلفل الرومي 5 جنيهات".



وجاء سعر الفاكهة بالكيلو كالتالى "البرتقال البلدي 7 جنيهات، البرتقال السكري 6 جنيهات، واليوسفي 6 جنيهات، الخوخ 7 جنيهات، الموز 6 جنيهات، والجوافة 7 جنيهات، التفاح البلدي 7 جنيهات، التفاح الأمريكاني 25 جنيها، والعنب 10 جنيهات".