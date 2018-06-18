ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تباين أسعار أسواق الخضر والفاكهة واللحوم بالأقصر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:48 م
صدى البلد
شمس يونس
شهدت محافظة الأقصر تباينا فى أسعار الخضر والفاكهة والدواجن واللحوم، اليوم، الاثنين، وذلك عقب ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تلاحظ انخفاض أسعار الدواجن واللحوم، فسجلت الدواجن البيضاء 30 جنيها للكيلو، الدواجن البيضاء "أمهات" 28 جنيها للكيلو، الدواجن البلدي 30 جنيها للكيلو، البط 30 جنيها للكيلو، والرومي 45 جنيها للكيلو.

وسجل كيلو اللحم البلدى 110 جنيهات، وكيلو الكندوز130 جنيها، وكيلو الضأن 140 جنيها، كيلو البتلو 130 جنيها، كيلو الجملي 110 جنيهات، كيلو البرازيلي 70 جنيها، كيلو السوداني 80 جنيها، كيلو الكبدة البلدي 150 جنيها، وكيلو الكبدة المجمدة 75 جنيها.

بينما شهدت أسواق الخضر والفاكهة ارتفاعًا نسبيا فى الاسعار، حيث جاء متوسط سعر الخضار بالكيلو كالتالى "الطماطم 5 جنيهات، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5 جنيهات، الثوم 15 جنيها، البامية 10 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الفلفل الأخضر 5 جنيهات، الكوسة 4 جنيهات، البسلة 7 جنيهات، الجزر 3 جنيهات، الخيار 5 جنيهات، والفلفل الرومي 5 جنيهات".

وجاء سعر الفاكهة بالكيلو كالتالى "البرتقال البلدي 7 جنيهات، البرتقال السكري 6 جنيهات، واليوسفي 6 جنيهات، الخوخ 7 جنيهات، الموز 6 جنيهات، والجوافة 7 جنيهات، التفاح البلدي 7 جنيهات، التفاح الأمريكاني 25 جنيها، والعنب 10 جنيهات".

ترشيحاتنا

صحف الإمارات: قطر تمارس الإرهاب الرياضي في مونديال روسيا.. وقوات المقاومة اليمنية تصنع كماشة حول المتمردين.. وولي عهد أبوظبي يؤكد عزم الإمارات على النصر بدماء شهدائها

تعرف على أبرز ضحايا تقنية الفيديو في كأس العالم 2018

مارادونا لـ سامباولي: بهذه الطريقة لن تستطيع العودة للأرجنتين

سعر خيالى لفستان إليسا فى الرياض.. صور

والد نجم منتخب روسيا: لا نخشى محمد صلاح ونخاف من كوبر

كأس العالم2018.. مورينيو يتوقع نتيجة مباراة تونس وانجلترا

شيخ الأزهر يحتفل مع الطلاب الوافدين بالعيد من مسقط رأسه بالأقصر

بوسترات محمد صلاح تغزو كافيهات ومقاهي مصر .. صور

بعد 15 سنة.. زوج أنجلينا جولي السابق يكشف عن أسباب طلاقهما

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة وغرامات للسائقين المخالفين للتعريفة

بوجبا: أنا الأكثر عرضة للانتقادات في العالم

القبض على شقيق زعيم الحوثيين.. والمليشيات تنفي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالى لفستان إليسا فى الرياض.. صور

تمتعي بإطلالة أنثوية في المناسبات مع الـ jumpsuit .. صور

شاهد.. راموس سبب أخطاء دي خيا أمام رونالدو

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر..فيديووصور

فيديو

عادل إمام ينعى ماهر عصام بفيديو مؤثر
نجم مسرح مصر كريم عفيفي في ندوة صدى البلد: هذه قصتي مع بعبيكي في سك على أخواتك.. وأتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني.. وتقديم برنامج للأطفال حلمي الدائم.. فيديو وصور
شاهد.. أماكن تشجيع المنتخب المصري في سانت بطرسبرج الروسية
خبير: 340 مليار دولار قيمة الثروة العقارية غير المسجلة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟